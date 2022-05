Calcio: Mbappe ringrazia il Real per interesse, ‘sarò loro più grande tifoso in finale Champions’

22 Maggio 2022 23:29

Parigi, 22 mag. (Adnkronos) – La superstar del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ha ringraziato il Real Madrid per i loro sforzi per cercare di prenderlo. L’attaccante francese ha scelto di restare al Psg e su Twitter ha spiegato la decisione di rimanere in Francia. Mbappe sembrava in procinto di lasciare il Psg alla fine del suo contratto e firmare per il Real Madrid, ma alla fine ha deciso di rinunciare ad andare a giocare nel club dei suoi sogni d’infanzia. Nel suo post su Twitter, Mbappe ha ringraziato il Real Madrid e il loro presidente Florentino Perez e ha detto che rimarrà un fan degli spagnoli. “Sono molto felice di continuare a giocare in Francia, il paese in cui sono nato, cresciuto e sbocciato”, ha scritto l’attaccante.

“Vorrei anche ringraziare sinceramente il Real Madrid e il loro presidente Florentino Perez. Sono consapevole della possibilità e del privilegio che ho avuto di essere ambito da un club del genere. Posso immaginare la loro delusione. è grande quanto le mie stesse esitazioni. Sarò il loro più grande tifoso nella finale di Champions League a Parigi. A casa mia”, ha detto Mbappe che domani incontrerà i media per parlare ulteriormente della sua decisione di rimanere al Psg.