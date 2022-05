Calcio: Lotito, ‘mercato? Con Sarri dobbiamo modificare l’ossatura della squadra’

20 Maggio 2022 16:02

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – “Il cambio di guida tecnica comporta la necessità di modificare l’ossatura della squadra, cercando però di mantenere in piedi gli elementi principali e quelli che hanno dimostrato maggior attaccamento. Stiamo lavorando per poter raggiungere e migliorare gli obiettivi e le aspettative”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito sul mercato estivo del club biancoceleste.

“La stagione finisce sabato e quindi vediamo quale sarà il nostro piazzamento -aggiunge Lotito alla presentazione del ritiro estivo che si terrà ad Auronzo di Cadore-. C’è qualche rammarico perché la squadra era attrezzata per poter fare molto bene. I cambiamenti però portano sempre degli assestamenti e anche momenti inaspettati, ma nell’economia generale speriamo di consolidare il posizionamento e che non ci faccia rimpiangere eccessivamente le aspettative”.