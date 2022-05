Calcio: bambini costretti a cantare inno Roma, proteste dei genitori ‘mio figlio laziale piangeva’

28 Maggio 2022 15:52

Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – Polemiche a Roma, nella scuola elementare Caterina Usai, in zona Talenti dove gli alunni sarebbero stati costretti a intonare l’inno della Roma in classe. Tra di loro non c’erano solo piccoli tifosi giallorossi, ma anche laziali. A denunciare l’episodio i genitori. “Mio figlio è della Lazio e piangeva», racconta un genitore. Nelle immagini, diventate in poche ore virali sui social, si vede la televisione dell’aula mostrare le immagini della squadra di José Mourinho e i bambini, in piedi davanti allo schermo, cantare a squarcia gola davanti alle maestre.