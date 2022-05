Calcio: Abraham in italiano, ‘siamo campioni’

26 Maggio 2022 00:15

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Siamo campioni”. Lo dice l’attaccante inglese della Roma Tammy Abraham in italiano, come aveva promesso, gridando tutta la sua gioia per aver vinto la Conference League con la Roma. “Ce lo meritiamo, perche’ siamo un bel gruppo, siamo partiti da lontano. Volevamo vincere il trofeo. E’ difficile descrivere quello che stiamo vivendo. Da quando sono arrivato ho detto che volevo aiutare la Roma a raggiungere la finale, oggi ci siamo riusciti, abbiamo dato tutto e ce l’abbiamo fatta”.

“Questo successo ha un significato enorme per me, i tifosi e i compagni di squadra, non so cosa accadrà domani ma spero di poter festeggiare con i tifosi – ha proseguito Abraham a Sky- Speriamo di poter continuare così”. Sulla propria partita, il centravanti inglese ha ammesso che “non avevo più energie, alla fine ho faticato parecchio ma per questa squadra darei tutto, fino all’ultimo respiro – ha concluso – Sono felice di concludere la stagione con un trofeo, è un sogno che si realizza”.