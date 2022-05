Calanna, Romeo si presenta per un terzo mandato da sindaco: “pronto a proseguire questo cammino per ulteriori 5 anni”

16 Maggio 2022 18:52

Romeo: “dieci anni sono tanti per la vita di un uomo ma sono pochissimi per la vita di un Paese dalla millenaria storia come Calanna”

Ci riprova per un terzo mandato da primo cittadino, il sindaco di Calanna, Domenico Romeo. In un post su facebook, scrive: “compaesane e compaesani carissimi, dopo aver trascorso dieci anni meravigliosi da Sindaco del nostro bellissimo Paese, è arrivato il momento di rinnovare l’impegno a continuare ad amministrare Calanna con la stessa determinazione, presenza, disponibilità, umiltà, gentilezza ed amore di sempre. Dieci anni sono tanti per la vita di un uomo ma sono pochissimi per la vita di un Paese dalla millenaria storia come #Calanna: tante cose abbiamo realizzato, tantissime cose sono state programmate, finanziate e da portare a compimento e tante altre sono da costruire tutti insieme. Ci ripresentiamo per proseguire questo cammino per ulteriori 5 anni, con la coerenza, la forza e la consapevolezza che Tutto ciò che ci riguarda ed a cui teniamo, lo ritroviamo a Calanna: persone, luoghi, pensieri e memorie che appartengono alla Nostra vita vissuta”, conclude.