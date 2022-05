Pallacanestro Viola, Calabrò Agenzia Banca Assicurazione nuovo sponsor neroarancio

18 Maggio 2022 15:43

Calabrò Agenzia Banca Assicurazione nuovo sponsor della Pallacanestro Viola

Calabrò Agenzia Banca Assicurazione è sponsor della Viola! Una partnership che impreziosisce ulteriormente la stagione neroarancio e getta le basi per la programmazione della prossima stagione. Il gruppo, che fornisce Servizi Assicurativi e Finanziari è attivo da oltre 50 anni nelle province di Reggio Calabria e Ragusa e vanta una comprovata e lunga esperienza nel mercato assicurativo ed è oggi una realtà consolidata in grado di rispondere in maniera efficace a tutte le richieste di copertura assicurativa, previdenziale e finanziaria. In tutte le sedi del gruppo Calabrò Agenzia Banca Assicurazione puoi trovare professionalità e competenza per soddisfare le esigenze assicurative nei diversi ambiti della vita quotidiana: auto, moto, salute e benessere, infortuni, previdenza, casa e famiglia, vita professionale, vita privata, gestione del risparmio, prodotti finanziari.