Calabria: terremoto avvertito a Cosenza nella notte | DATI e MAPPE

25 Maggio 2022 06:53

Sisma avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e Corigliano Calabro

Un terremoto è stato avvertito nella notte in Calabria: la Sala Sismica INGV-Roma ha localizzato un evento magnitudo ML 2.4, avvenuto a 3 km Est da Montalto Uffugo (Cosenza) alle 02:38:58, ad una profondità di 7 km. Il sisma è stato avvertito in particolare dalla popolazione di Rende, Montalto Uffugo, Cosenza, Nova Siri, Corigliano Calabro, Castiglione Cosentino, Paola, San Vincenzo La Costa, San Fili, Rose (dati “Hai Sentito il terremoto”). Non si segnalano danni a persone o cose.