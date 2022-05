Sanità in Calabria, Occhiuto annuncia avvio cantieri all’ospedale di Vibo: “necessarie anche assunzioni”

3 Maggio 2022 14:19

Il governatore calabrese ha visto da vicino le problematiche dell’azienda sanitaria Jazzolino

E’ grande l’attenzione del governo regionale in Calabria sulla sanità. Dopo aver riaperto il punto nascita all’ospedale di Cetraro (Cosenza) adesso ci sono novità in arrivo per la provincia di Vibo Valentina. Ad annunciarle tramite Instagram il presidente Roberto Occhiuto, in visita oggi il presidio ospedaliero. “Tra pochi mesi partirà il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, però, nel frattempo, bisogna assicurare ai cittadini vibonesi il diritto alla cura”, ha scritto il governatore. Accompagnato dai vertici dell’Asp e dal sindaco Maria Limardo, Occhiuto ha potuto vedere da vicino quali sono i problemi dell’ospedale, i quali sono accentuati dalla grave mancanza di personale.

“Se non si assumono medici e infermieri è difficile erogare servizi essenziali – ha affermato Occhiuto – . Lo Jazzolino è un ospedale molto vecchio e per provare a risolvere questo annoso problema oggi in Prefettura abbiamo tenuto una riunione operativa per cercare di avviare il cantiere del nuovo ospedale che prima era nel libro dei sogni e oggi comincia a diventare realtà. Però in questo momento bisogna prima assicurare ai cittadini vibonesi il loro diritto alla cura, spingere ancora di più sulle assunzioni a tempo indeterminato”.