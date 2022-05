“La Calabria che non ti aspetti”: Anton Giulio Grande racconta la felicità negli occhi dei calabresi

13 Maggio 2022 11:44

Il Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission ha spiegato le sensazioni della giornata trascorsa da Jovanotti tra Scilla e Gerace per le riprese di “Alla salute”

Una grande operazione di marketing è stata messa a segno dalla Regione Calabria. Il videoclip, realizzato dal regista calabrese Giacomo Triglia, che insieme a Jovanotti ha scritto anche la sceneggiatura, “presenta – ha dichiarato Anton Giulio Grande, Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission – una Calabria che non ti aspetti, disegnata in maniera magistrale dalla musica e dal talento di Jovanotti, con un prodotto che si annuncia come la colonna sonora dell’estate italiana e non solo. Un modo di presentare territorio, bellezze, Beni Culturali e aperture ai turismi, che mette insieme promozione, musica d’autore, prospettive di crescita e il giusto mix di marketing territoriale e immagini d’autore”.

“Desideravo due location che potessero regalare vita”, ha spiegato Lorenzo Cherubini nel corso della conferenza stampa. E in questo Scilla, Gerace e i fans calabresi ci sono riusciti perfettamente. L’accoglienza riservata all’artista è stata fantastica, è stato messo in risalto lo spirito gioioso ed ospitale della Calabria. “Ciò che mi gratifica – ha continuato Grande in una nota – è la felicità che ho letto negli occhi dei calabresi di ogni età, orgogliosi di partecipare e mostrare il meglio della nostra terra, illuminata dall’energia di Jovanotti, in un contesto competitivo e internazionale. Quello che vogliamo comunicare, attraverso il cinema e le arti visive in genere, nelle sue declinazioni pop e moderne”.