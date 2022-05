Calabria, incontro tra Italia Viva e il Presidente della Regione Occhiuto

28 Maggio 2022 11:46

Rosato e Magorno incontrano il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

Il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, e il Coordinatore Regionale del partito, Ernesto Magorno hanno incontrato il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. per confermare il sostegno di #ItaliaViva all’azione del governo. “Continuiamo a sostenere con convinzione il lavoro messo in campo in questi mesi dal Presidente Occhiuto –ha commentato Magorno– con particolare attenzione all’ambiente, ai trasporti e alla sanità. Si tratta di temi che toccano la quotidianità dei cittadini. Temi su cui il nostro partito è presente e pronto a dare un contributo“.