C’è un po’ di Calabria in Conference League! La Fiorentina di Commisso batte la Juve e torna in Europa | CLASSIFICA

21 Maggio 2022 22:56

Rocco Commisso porta un pezzo di Calabria in Europa: la Fiorentina del patron calabro-statunitense supera la Juventus e accede alla Conference League

Un pezzo di Calabria entra di diritto nelle prossime competizioni europee. Il merito è di Rocco Commisso, patron italo-americano della Fiorentina, nativo di Marina di Gioiosa Ionica, capace di guidare la Viola fino alla 7ª posizione in Serie A, quella che consente l’accesso alla prossima Conference League. Pass staccato contro una rivale storica, la Juventus dei tanti ex: da Vlahovic a Chiesa, da Chiellini a Cuadrado. Un successo maturato per 2 reti a zero, firmate da Duncan e Nico Gonzalez (su rigore). Resta fuori dall’Europa (a meno che la Roma non vinca la Conference League) l’Atalanta: bergamaschi ko 0-1 contro l’Empoli. Già deciso il destino della Lazio che chiude la sua stagione con un pirotecnico 3-3 contro il Verona che le vale un posto in Europa League (già sicuro) e un punto in più della Roma che, nella Capitale, è comunque pur sempre un obiettivo stagionale.

Risultati 38ª Giornata Serie A

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45

Torino-Roma 0-3 (33’ 42’ rig. Arbaham, 78’ Pellegrini)

Sabato 21 maggio

Ore 15:00

Genoa-Bologna 0-1 (79’ Stulac)

Ore 20:45

Atalanta-Empoli 0-0

Fiorentina-Juventus 1-0 (45’+1 Duncan, 90’+2 rig. Gonzalez)

Lazio-Verona 3-3 (6’ Simeone, 14’ Lasagna, 16’ Cabral, 29’ F. Anderson, 62’ Pedro, 76’ Hongla)

Domenica 22 maggio

12:30

Spezia-Napoli

Ore 18:00

Inter-Sampdoria

Sassuolo-Milan

Ore 21:00

Salernitana-Udinese

Venezia-Cagliari

