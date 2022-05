Calabria, a Gerace si brinda: “videoclip ‘Alla salute’ di Jovanotti farà successo”

12 Maggio 2022 11:24

Il borgo medievale situato nella Locride è stato sede delle riprese della nuova hit estiva di Jovanotti insieme a Scilla e Chianalea

Gli occhi degli appassionati di musica ieri erano tutti sulla Calabria. Prima le riprese nel caratteristico borgo di Chianalea a Scilla, successivamente nella storica Gerace: sono state due tappe di grande successo per le riprese del nuovo videoclip musicale dal titolo “Alla Salute” di Jovanotti. L’evento ha attirato l’attenzione mediatica di giornali locali e nazionali, contribuendo a far conoscere e promuovere ulteriormente le due città in provincia di Reggio. Ad esultare è anche il Comune di Gerace attraverso il Sindaco Giuseppe Pezzimenti, alla guida di un’amministrazione che non è nuova a questi grandi eventi. In questi anni sono stati, infatti, numerosi gli artisti che si sono esibiti nel Centro Storico, adibito per le occasioni come quella di ieri a set cinematografici di produzioni di respiro nazionale.

“Appena ci è stato richiesto il patrocinio – ha evidenziato il Vicesindaco Rudi Lizzi – abbiamo provveduto a concedere il patrocinio e ci siamo attivati a collaborare con la società Bmovie Italia srl attraverso i Responsabili del Settore Amministrativo e di quello Tecnico per consentire le riprese dell’evento per come richiesto. Siamo soddisfatti per l’ottima sinergia con i Carabinieri della Stazione di Gerace che hanno garantito la sicurezza nel corso delle riprese che hanno visto la presenza di diverse centinaia di fans di Jovanotti che hanno accompagnato con la loro gioiosa cornice l’artista e tutto il cast che hanno lavorato intensamente tra i vicoli e le splendide piazze di Gerace”. Rudi Lizzi ha aggiunto: “è una giornata molto importante, sta girando un video bellissimo e coinvolgendo tantissimi giovani. In nome dell’amministrazione Comunale ringraziamo le istituzioni regionali per questo risultato. La Calabria viene vista finalmente per le cose belle e ci sono tanti borghi, non solo Gerace, che meritano di essere valorizzati”.

“Siamo sicuri che il videoclip di Jovanotti – ha dichiarato l’Assessore Salvatore Galluzzo – rappresenti un valore aggiunto per Gerace e la Calabria intera. La presenza di un artista di così grande successo e apprezzamento di pubblico è una grande opportunità per il territorio e per far conoscere ancora di più le bellezze architettoniche e storiche della nostra città che questa Amministrazione ha indirizzato ad una vocazione turistica e culturale internazionale. Jovanotti ha potuto apprezzare le bellezze della città e della Locride che, accanto a quelle che ha conosciuto a Scilla e Chianalea, rappresentano una cartolina positiva della Calabria da far conoscere e apprezzare in tutto il mondo”. Presente al tavolo organizzato al Palazzo Candida di Gerace, dove si è tenuto l’incontro con i giornalisti, anche l’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, il responsabile di Film Commission Anton Giulio Grande e il Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi, in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto.