Calabria, domenica i Carabinieri Forestali aprono le Riserve naturali dello Stato

18 Maggio 2022 15:48

Calabria, il 22 maggio i Carabinieri Forestali aprono le Riserve naturali dello Stato per promuovere la conoscenza e l’amore per la natura e la biodiversità

Domenica 22 maggio l’Arma dei Carabinieri apre al pubblico le 130 preziosi “tesori verdi” in occasione della settima edizione di “RiservAmica”, Festa Nazionale delle Riserve Naturali dello Stato organizzata dall’Arma in tutta Italia. L’obiettivo dell’evento è far scoprire, conoscere ed amare le aree protette gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità come luoghi speciali, ricchi di natura e biodiversità dove è possibile “immergersi” in ambienti naturali unici insieme ad esperti di interpretazione della natura. I partecipanti potranno scoprire che in tutta Italia esiste una rete di Riserve Naturali dello Stato che racchiude una rara e importante biodiversità. Presso il Centro Visita Carabinieri “A. Garcea”, in loc. Monaco-Villaggio Mancuso (Taverna CZ), nella Riserva Naturale statale “Poverella-Villaggio Mancuso”, il personale del Reparto Biodiversità accoglierà i visitatori proponendo visite guidate nei musei e lungo i sentieri didattico/naturalistici del Centro dando vita ad approfondimenti e laboratori di educazione ambientale.

L’edizione 2022 si affianca al progetto nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il futuro” promosso dal Reparto Carabinieri Biodiversità che ha coinvolto gli alunni degli istituti scolastici provinciali in una attività didattico/formativa con lo scopo di avvicinare i giovani al ruolo primario che la Natura, le foreste e la Biodiversità svolgono per la conservazione della vita sul Pianeta, per scoprire, conoscere e tutelare la fauna selvatica. L’evento “RiservAmica 2022” vuole coinvolgere i partecipanti in una esperienza di interpretazione della biodiversità per vivere realmente la natura vicina e lasciare nei visitatori un messaggio di amore e rispetto verso la biodiversità, ma anche di interesse attivo e di impegno responsabile.