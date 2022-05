Calabria, si rinnova il gemellaggio con Israele: al Museo del Cedro evento tra cultura e turismo | INFO

24 Maggio 2022 16:19

Ne dà notizia il massmediologo Klaus Davi, che coordinerà i lavori

Si rinnova lo storico gemellaggio tra la Calabria e Israele. Il 31 maggio farà il suo debutto l’ambasciatore israeliano Dror Eydar. Ad unire le due terre è la coltivazione del cedro, una tradizione secolare per gli ebrei, i quali tutti sanno che si tratta di un frutto arrivato dalla Calabria. “Un uomo di grande valore, un giornalista, un diplomatico innamorato dell’Italia, del Sud e della Calabria – scrive in una nota Klaus Davi – . Interverrà martedì 31 maggio al convegno su giudecche ed ebraismo a Santa Maria del Cedro (provincia di Cosenza). Sarà il suo primo viaggio in questa Regione, in qualità di ambasciatore, e sono contentissimo”. “Determinante – prosegue il massmediologo – il contributo di Francesco Maria Spano e Roque Pugliese per realizzare tutto questo! un incredibile sogno che siamo riusciti a concretizzare”. Il convegno è aperto al pubblico presso il Museo del Cedro, Palazzo Marino. Presenti anche il presidente Roberto Occhiuto, gli assessori regionali Gallo e Orsomarso, insieme a tanti sindaci. Di seguito il volantino.