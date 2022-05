La Calabria e Lapo Elkann: pronta un’iniziativa per aiutare le vittime di violenza

16 Maggio 2022 15:48

Occhiuto: “Casa Laps in Calabria è una bella iniziativa, la nostra Regione è pronta a sostenere progetto il Lapo Elkann”

Lapo Elkann, presidente della Fondazione Laps, ha annunciato l’apertura in Calabria di una Casa Laps per donne e figli vittime di violenza. “Grazie, a lui e ai suoi collaboratori, per questa bella iniziativa. La Regione, se Lapo lo ritenesse opportuno, è pronta a sostenere questo progetto”. E’ quanto rende noto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, tramite i propri canali social. L’imprenditore fa sbarcare anche al Sud la sua associazione, nata a Torino per ideare e sostenere, grazie al contributo di talenti sparsi in tutto il mondo, iniziative e progetti per il sostegno dei bimbi meno fortunati, che hanno subito abusi o con bisogni educativi particolari.

“Sono ancora poche – ha spiegato in passato Lapo Elkann – le fondazioni che hanno come obiettivo la crescita della capacità creativa di risolvere i problemi. Ma creatività e innovazione sono centrali per la filantropia moderna. E poi è importante fare rete, cercare sinergie. Nel caso di Laps i primi interlocutori saranno servizi sociali e istituti scolastici. Quindi gli altri enti del Terzo settore che operano nello stesso ambito, per mettere in comune esperienze e informazioni. La grande differenza fra la logica delle imprese e degli enti no profit dovrebbe essere il passaggio dalla concorrenza alla cooperazione. Purtroppo non è sempre così”.