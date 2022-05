Calabria, campionati regionali di calcio balilla: vincono due locridei

16 Maggio 2022 22:14

A salire sul podio di campioni provinciali per la provincia di Reggio Calabria è stata la coppia di Bovalinesi Domenico Triveri e Domenico Sacco

Un po’ di Locride e un po’ di Bovalino ai campionati regionali di calcio balilla organizzati nei giorni scorsi a Lamezia Terme, al bar – sala giochi “lo spaccone”. Diciotto coppie provenienti da tutta la Calabria si sono sfidate per la fase finale dei campionati regionali. Le gare si sono disputate su tavoli ufficiali “Roberto Sport Revolution”; le gare, inserite nell’albo nazionale 2022, sono state organizzate dalla LICB lega italiana calcio balilla. A salire sul podio di campioni provinciali per la provincia di Reggio Calabria è stata la coppia di Bovalinesi Domenico Triveri e Domenico Sacco, già finalisti quest’estate alla prima edizione del Memorial Peppe Raco promosso dall’associazione di promozione sociale ANAS. Sul podio delle altre province sono saliti rispettivamente Vincenzo Iellamo e Giuseppe Sonetto a Catanzaro, Alex Elia ed Alessandro Stella a Cosenza, mentre il campione regionale, uscito fuori dalla sfida a singolo tra tutti i vincitori, è stato Giuseppe Sonetto. Il calcio balilla è uno sport molto praticato in Calabria, oggi forse un po’ meno vista la predisposizione dei giovani all’uso di telefonini e nuove tecnologie, ma la partita a “biliardino” conserva sempre il suo fascino. Complimenti quindi a Triveri e Sacco non solo per la prestigiosa vittoria, ma specie perché conservano ancora questa genuina passione sperando che sia da stimolo per le giovani generazioni. Appuntamento, se non prima, alla seconda edizione del “Memorial Peppe Raco” che si celebrerà ad Ardore marina, ad agosto.