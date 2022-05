Calabresi Digitali e Confcommercio Reggio insieme per la transizione digitale

3 Maggio 2022 10:45

Confcommercio Reggio Calabria Citta Metropolitana sottoscrive il Manifesto di Calabresi Digitali

Si è tenuto lunedì 2 maggio, presso la sede di Via Zecca, l’incontro tra il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Reggio Calabria Lorenzo Labate e il presidente dell’associazione Calabresi Digitali Demetrio Zavettieri. L’incontro rientra nel più ampio quadro di iniziative promosse da Calabresi Digitali, volte a diffondere la cultura digitale nella società civile, nelle imprese e nella pubblica amministrazione, attraverso la divulgazione del Manifesto per uno sviluppo digitale sostenibile.

“Il Manifesto è costituito da 10 punti (consultabili sul sito www.calabresidigitali.org) e rappresenta la nostra proposta di cambiamento”. A spegare cos’è, il presidente e fondatore di Calabresi Digitali Demetrio Zavettieri. “Lo scopo dell’iniziativa è quello di divulgare la cultura digitale e promuovere la trasformazione digitale della società, a vari livelli. Sensibilizzare la comunità su questi temi è fondamentale, poiché il fattore culturale è la vera leva del cambiamento, se vogliamo uno sviluppo umano, prima ancora che digitale”.

Secondo il fondatore, infatti, le resistenze più frequenti al cambiamento sono di ordine culturale, anche tra le imprese. “E’ su questo aspetto che bisogna lavorare per preparare il terreno a una transizione digitale consapevole: l’evoluzione tecnologica può essere una grande opportunità per le imprese che vogliono evolvere e restare competitive in un mercato in costante mutamento”.

Lorenzo Labate, presidente di Confcommercio provinciale, esprime compiacimento per la lodevole iniziativa e ne conferma il pieno supporto: “Si tratta di una iniziativa che vuole focalizzare l’attenzione su una tematica di assoluta attualità e rilevanza per il nostro tessuto imprenditoriale e per l’intera collettività, ben venga, quindi, l’Accordo tra Confcommercio e Calabresi Digitali. Il digitale oggi è fondamentale e la digitalizzazione è un tema che deve essere affrontato dagli imprenditori sempre più con energia e competenza. Intese come quella siglata con Calabresi Digitali sono un bell’esempio di dialogo tra realtà diverse che muovono nella direzione di costruire un ecosistema in grado di dare assistenza alle pmi nel processo di transizione”.