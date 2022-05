Messina, Cacciotto chiede di collocare defibrillatori semiautomatici per la Terza Municipalità

19 Maggio 2022 10:36

Alessandro Cacciotto, Consigliere Terza Municipalità, Fratelli d’Italia, chiede di collocare defibrillatori semiautomatici per la Terza Municipalità di Messina

“Non solo “buche e lampadine” che devono essere ordinaria e non straordinaria amministrazione. Le municipalità sono chiamate ad essere nuovi ed importanti punti di riferimento per i cittadini. Collocare defibrillatori semiautomatici nel vasto territorio della Terza Municipalità significa salvare vite umane. Alessandro Cacciotto, attuale consigliere della terza Municipalità e candidato alla presidenza della terza Municipalità, sottolinea, nuovamente, l’importanza di avere dispositivi atti a rianimare nel caso in cui se ne presentasse l’urgenza.

Secondo Cacciotto è di fondamentale importanza collocare all’aperto, in punti strategici della circoscrizione, defibrillatori semiautomatici che, in caso di necessità, possono essere utilizzati salvando una vita umana.

La municipalità quindi è chiamata ad un ruolo di protagonista anche nel settore della prevenzione e della tutela della salute. ‘Ci sono dei defibrillatori semiautomatici in città, tutti ricordiamo il brutto episodio della vandalizzazione a piazza Cairoli – dichiara Cacciotto – ma è importante rafforzare, incrementare la presenza di questi strumenti che possono essere decisivi per salvare la vita di una persona. Collocazione di defibrillatori e corsi gratuiti per il loro utilizzo, devono rappresentare un’assoluta priorità nelle politiche della municipalità chiamata ad essere punto di riferimento della vita del cittadino‘”. È quanto afferma in una nota Alessandro Cacciotto, Consigliere Terza Municipalità, Fratelli d’Italia.