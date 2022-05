Cacciotto sulla condizione degli anziani a Messina: “necessitano di maggiori spazi per svaghi e attività ricreative”

17 Maggio 2022 12:22

Alessandro Cacciotto, Consigliere Terza Circoscrizione di Messina, sottolinea le condizioni di difficoltà degli anziani: c’è bisogno di più spazi per socialità e attività ricreative

“Come manifestato pubblicamente in diverse occasioni, agli anziani della nostra città deve essere garantita la centralità nella vita sociale e di comunità“. Ad affermarlo il consigliere della Terza Circoscrizione e candidato alla presidenza della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. “In città – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – è del tutto evidente, soprattutto nei villaggi, nei quartieri, i pochi spazi sociali per gli anziani. Villa Dante, ad esempio, non può certamente bastare oltre a non essere baricentrica per tanti. Bisognerebbe garantire ad ogni villaggio, per quanto possibile, una struttura da destinare alla terza età per il loro svago e per la loro attività ricreativa. Soprattutto gli anziani che vivono in periferia, nei quartieri, non hanno nessuno svago, se non rimanere a casa a guardare la televisione o adesso che è iniziata la bella stagione, sedere su una panchina“.

“Il Covid in questi anni ci ha massacrati anche psicologicamente e gli anziani sono forse quelli che come i bambini ne hanno maggiormente risentito – continua Cacciotto -. Non sarebbe utopistico, secondo l’esponente politico, destinare degli immobili di proprietà comunale per creare dei centri per la terza età destinati allo svago, al sociale. Potrebbero essere destinati gratuitamente o ad un canone simbolico, con una contribuzione per le spese ordinarie. Le strutture potrebbero tranquillamente essere gestite dagli anziani organizzati sotto forma di associazioni – dichiara Cacciotto – . Negli anni più volte mi sono fatto promotore di questa proposta registrando però il silenzio dell’amministrazione. È giunto il momento che agli anziani, alla terza età, alla memoria storica della città, dei villaggi, dei quartieri, venga restituita la giusta attenzione e centralità nella vita sociale cittadina“.