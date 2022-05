Congresso Nazionale FIALS, il reggino Bruno Ferraro riconfermato Segretario Nazionale

24 Maggio 2022 12:48

Il reggino Bruno Ferraro riconfermato Segretario Nazionale della FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità)

Si è svolto nei giorni 15-16 e 17 Maggio 2022 a Riccione il Congresso Nazionale della FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) per il rinnovo degli organi statutari. Alla guida del maggior sindacato autonomo della sanità è stato riconfermato Pino Carbone mentre nella Segreteria Generale che dovrà supportarlo nel prossimo quinquennio è stato riconfermato il reggino Bruno Ferraro quale Segretario Nazionale.

Inoltre nel rinnovato Consiglio Nazionale sono stati nominati in rappresentanza della Calabria ben 9 Consiglieri : Bruno Ferraro, Domenico Ferraro, per Reggio Calabria, Antonino Comito per Vibo Valentia, Francesco Sarcone e Greco Francesco per Crotone, Dario Rizzo e Giovanna Cavaliere per Catanzaro, Natale Scalise e Antonio Caccuri per Cosenza.

La Nomina di Bruno Ferraro a Segretario Nazionale rappresenta il culmine di una carriera sindacale trentennale che ha visto la FIALS, in Calabria sotto la sua guida, assurgere a ruoli di assoluto protagonismo nel panorama sindacale calabrese.

Protagonismo che ha visto la FIALS Calabria, alle ultime consultazioni per le RSU del 2022, conquistare il 19% dei voti in Calabria tra i dipendenti del comparto sanità pubblica superando di gran lunga la CGIL e la UIL e avvicinandosi alla CISL, il tutto senza distacchi sindacali e senza godere di alcuna protezione politica.

Inoltre la FIALS si conferma per il decimo anno consecutivo il primo sindacato per numero di iscritti nelle 2 Aziende della provincia di Reggio Calabria sia nel comparto che nella Dirigenza Medica, a testimonianza di un lavoro certosino che ha premiato la FIALS e il suo gruppo dirigente, con la vittoria alle elezioni all’ASP di CS e al GOM di RC e il 2° posto all’ARPACAL, all’AOU Mater Domini e all’ASP di Crotone.

Il Segretario Nazionale Ferraro nel suo intervento al Congresso ha lanciato la proposta che la FIALS scenda in campo direttamente, contro un governo che non tutela il lavoro e chi lavora, attraverso l’istituzione in tutte le Regioni di comitati “non solo eroi” basandosi non su fattori politici ed ideologici ma sui provvedimenti e sulle mancanze del governo verso il pubblico impiego e il mondo del lavoro in generale.

Il rinnovo contrattuale, la mancata riforma delle pensioni, la mancata stabilizzazione del personale, la mancanza assoluta di relazioni sindacali, sono i fattori scatenanti la rabbia dei lavoratori, pensionati e disoccupati ai quali la FIALS darà voce nel corso del 2022.