Britney Spears, il triste annuncio social: “ho perso il bambino che aspettavo”

15 Maggio 2022 11:57

Britney Spears pubblica sui social un triste annuncio rivolto ai fan: la cantante, che aveva annunciato di essere incinta lo scorso aprile, ha perso il bambino

Dalla gioia della gravidanza, svelata su Instagram lo scorso aprile, alla tristezza del messaggio delle ultime ore: Britney Spears ha perso il bambino che aspettava. L’icona del pop americano ha informato i fan attraverso un post social chiedendo privacy: “è un momento devastante per ogni genitore – si legge nel post – forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a provare ad allargare la nostra splendida famiglia. Siamo grati per tutto il vostro sostegno. – ha aggiunto Spears – Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto“.