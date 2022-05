Reggina, la stagione si conclude con una sconfitta: vince il Brescia. Ora attenzione al futuro

6 Maggio 2022 22:36

La Reggina chiude la stagione con la sconfitta a Brescia per 2-0: il campo, però, è l’ultimo dei problemi e l’attenzione è adesso orientata al futuro societario

L’ultima della stagione. Ma, si spera, non l’ultima di questa era, di questo pezzo di storia. Una gara per certi versi angosciante, fiacca (almeno nell’attesa), surreale (nelle impressioni), inutile. Ma, a suo modo, storica. La Reggina l’ha giocata a Brescia e l’ha persa per 3-0, in casa della squadra lombarda che con questo successo ha mantenuto il quinto posto e si giocherà adesso la Serie A ai playoff.

Tanti assenti per Stellone e tanti Primavera, ma tutti in panchina. In campo, dall’inizio, ci vanno i “grandi”. Bianchi in regia (già fatto questo ruolo nella stagione corrente), Lombardi e Giraudo quinti, Ejjaki e Cortinovis mezz’ali e doppia punta pesante Galabinov Tumminello nel consueto 3-5-2 di Stellone. Dura poco il match di Lombardi, che si fa male e Adjapong prende il suo posto. Poi è partita. Ritmi blandi, lenti, bassi, la Reggina di rimessa e il Brescia prende metri col passare dei minuti. Aglietti, all’esordio, è il più attivo, ma non smanaccia alla grande in occasione dell’1-0 di Van de Looi, seppur risponda alla grande subito dopo. Nel primo tempo, la Reggina si fa vedere solo con una girata di Galabinov. Pronti via e nella ripresa arriva l’immediato raddoppio: pallone in profondità per Palacio, che serve in mezzo Tramoni, il quale batte e porta vuota e fa 2-0. E poi è solo girandola dei cambi, con l’ingresso di qualche altro Primavera. Per il resto, poca roba, a parte il tris di Cistana nel finale. Finisce così, aspettando di sapere cosa ne sarà. Di seguito il tabellino e le pagelle.

Marcatori: 33′ Van de Looi, 47′ Tramoni, 88′ Cistana

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac (85′ Huard); Tramoni (74′ Bianchi), Van De Looi (63′ Jagiello), Bisoli (74′ Behrami); Léris; Moreo, Palacio (63′ Bertagnoli). A disposizione: Perilli, Andrenacci, Karacic, Bajic, Mangraviti, Papetti. Allenatore: Eugenio Corini.

Reggina (3-5-2): Aglietti 6; Loiacono 6, Amione 5.5, Stavropoulos 5.5; Giraudo 6 (59′ Crisetig 6), Bianchi 6, Ejjaki 6 (85′ Garau sv), Cortinovis 5.5 (85′ Pagni sv), Lombardi sv (10′ Adjapong 6); Tumminello 5.5 (59′ Rivas 6), Galabinov 6. A disposizione: Sciammarella, Turati, Musumeci, Paura, Foti, Perri, Franco. Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Oreste Muto di Torre Annunziata e Christian Rossi di La Spezia. IV ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Alberto Santoro di Messina. A-VAR: Edoardo Raspollini di Livorno.

Note – Ammoniti: Ejjaki (R), Adjapong (R). Calci d’angolo: 12-2. Recupero: 1’pt, 2′ st.