Saverio Riccelli e la capretta Manué: “E cumu iamu” diventa anche una canzone | VIDEO

10 Maggio 2022 11:04

La prima hit ufficiale del calabrese Saverio Riccelli, che insieme al dj lametino Alex Antùan ha trasformato il successo della capretta Manué in un brano tutto da ballare

Ora è diventato anche un brano. E, questa estate, è pronto a far saltare tutti nelle spiagge e nelle discoteche della Calabria e non solo. In pochi mesi il calabrese Saverio Riccelli è diventato seguitissimo dalla sua Belcastro grazie alla capretta Manué, virale sui social. Il ragazzo di Catanzaro, che conta oltre 70 mila follower su Instagram e quasi 1 milione su Tik Tok, è riuscito a trasformare il suo lavoro – e cioè passione, rispetto dell’ambiente e degli animali – nell’allegria, simpatia, spensieratezza di tutti i giorni. Sui social, Saverio, si mostra genuino e semplice, per questo è amato da tutti e ha attirato anche le attenzioni della tv nazionale, come dimostra la recente visita de “Le Iene”.

Adesso, un passo successivo. In questi giorni, infatti, è uscito il brano “E cumu iamu”, cantato dal giovane calabrese insieme al dj lametino Alex Antuàn. Una vera e propria hit dell’estate, un video dal ritornello tutto da ballare. Sono già oltre 80 mila, in pochi giorni, le visualizzazioni sul video ufficiali You Tube, ma i numeri sono ovviamente destinati a crescere. Di seguito il video integrale.