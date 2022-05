Bovalino: il 13 maggio “Upgrade” di Francesco Loccisano e Andrea Piccioni | INFO

8 Maggio 2022 12:11

L’evento si svolgerà al Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, venerdì 13 maggio alle ore 21.30

UPGRADE di Francesco Loccisano e Andrea Piccioni è una nuova produzione di Visage Music uscita il 15 Aprile 2022 in formato rigido e digitale, un album composto da brani originali in cui la tradizione rinnova sé stessa alla ricerca di nuovi linguaggi e frontiere musicali. “La tradizione è un processo vivo, in trasformazione, che si rinnova e si rigenera grazie al lavoro incessante dei suoi portatori. Questo è il senso dell’incontro tra Francesco Loccisano e Andrea Piccioni: l’esplorazione di modi e suoni simbolo della millenaria tradizione italiana, oltre la classificazione di “popolare”, in cui la tradizione viene utilizzata come piattaforma di partenza per un dialogo e una ricerca sonora attraverso cui decostruire e ricostruire non attraverso una semplicistica contaminazione ma al contrario scavando verso l’essenza e il centro del suono”, si legge nella nota.

Un viaggio intenso, vibrante e mai scontato. Due grandi interpreti, artefici di una sintesi tra tradizione e innovazione, mai semplicistica e sempre consapevole. L’evento si svolgerà al Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, venerdì 13 maggio alle ore 21.30.

Chi è Francesco Loccisano

Francesco Loccisano, già da tempo collaboratore di Eugenio Bennato, Mimmo Cavallaro, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, è stato il primo musicista italiano a portare la chitarra battente al Festival di Sanremo. Il talento innato di Loccisano e la sua grande passione per la chitarra battente, capace di produrre suoni di indiscutibile fascino, lo hanno portato nel tempo a strutturare un suo personale stile interpretativo ed esecutivo molto apprezzato da un pubblico sempre più vasto.

Chi è Andrea Piccioni

Andrea Piccioni, considerato come uno dei maggiori esponenti mondiali del tamburo a cornice, artefice di un profondo rinnovamento tecnico e stilistico del tamburo italiano, ha attraversato con il suo stile i confini del jazz, della musica antica e della world music, collaborando con artisti come Bobby McFerrin, Paul McCandless, Dónal Lunny, Gianluigi Trovesi, Luciano Biondini, Basel Rajoub, Caitríona O’Leary, Les Haulz Et Les Bas, Riccardo Tesi, Manfred Leuchter, Lucilla Galeazzi, Wu Man, Zarbang ensemble.