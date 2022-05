Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: come e quando arriverà

3 Maggio 2022 15:33

Tutte le info sul bonus da 200 euro che il Governo ha deciso di stanziare per lavoratori e pensionato con reddito fino a 35 mila euro

Tra le misure varate ieri dal Governo per contrastare i rincari prodotti dalla guerra in Ucraina c’è anche un bonus da 200 euro, che verrà rilasciato a lavoratori, sia autonomi che dipendenti, e pensionati con un reddito fino a 35 mila euro. Il Premier Draghi ha precisato che sarà però erogato “una tantum”. Ma come e quando arriverà? Non c’è alcuna procedura da seguire, bisogna semplicemente attendere. I pensionati attenderanno l’Inps, i lavoratori dipendenti invece aspetteranno i rispettivi datori di lavoro, che aggiungeranno l’importo in busta paga per poi recuperare la somma al primo pagamento di imposta utile. In entrambi i casi, secondo indiscrezioni dell’Adnkronos, il contributo potrebbe arrivare tra giugno e luglio. Resta ancora da chiarire con precisione la posizione dei lavoratori autonomi, secondo cui dovrebbe essere istituito un fondo ad hoc.