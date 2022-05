8 Maggio 2022 18:40

Guerra in Ucraina, Bono e The Edge improvvisano un concerto nella metropolitana di Kiev cantando i classici del repertorio degli U2

Mentre prosegue la guerra in tutta l’Ucraina, Bono e The Edge degli U2 sono arrivati a Kiev e intorno alle 13 italiane hanno improvvisato un concerto nella stazione della metropolitana di Kiev. Il frontman e il chitarrista della band hanno cantato i classici del loro repertorio come Sunday Bloody Sunday, Desire e With or without you.