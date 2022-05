Riccardo Cocciante in concerto a Diamante: al via la vendita dei biglietti

2 Maggio 2022 17:24

Il 2 agosto Riccardo Cocciante si esibirà in concerto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante: al via la vendita dei biglietti

Mentre procede l’organizzazione del suo capolavoro Notre Dame De Paris, dal 26 al 28 maggio prossimi al Palacalafiore di Reggio Calabria per l’ultima volta con il cast originale, al via domani alle ore 10:00 sul circuito Ticketone la vendita dei biglietti per lo straordinario live di Riccardo Cocciante del 2 agosto alle ore 21:30 nello splendido Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante.

Il concerto, unico in Calabria a circa quarant’anni dalla sua ultima esibizione in regione, fa parte di “Fatti di Musica 2022”, il 36° Festival-Premio del Miglior Live d’Autore di Ruggero Pegna.

Riccardo Cocciante, che sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal celebre Maestro Leonardo De Amicis, riceverà anche il premio del Festival nella sezione riservata ai “Miti della Musica d’Autore Italiana e Internazionale”.

La serie di pochi concerti che il grande cantautore terrà in alcune location tra le più suggestive del nostro Paese, scelte accuratamente per la loro storia e la loro bellezza, s’intitola proprio “Cocciante canta Cocciante” e, per chi ama la musica italiana, si tratta sicuramente uno degli eventi musicali dell’anno. Per il pubblico calabrese e di turisti in vacanza in Calabria è un’opportunità unica e straordinaria per ascoltare dallo stesso Riccardo Cocciante tutti i suoi intramontabili brani, autentiche perle della canzone d’autore: da “Margherita” a “Bella senza’anima”, da “Se stiamo insieme” a “Primavera”, “Io canto” e decine di altri super successi. A fare da cornice a un evento unico, sarà il magico scenario del Teatro dei Ruderi di Diamante, nel cuore dell’Area Archeologica di Cirella Antica, con vista mozzafiato sul Tirreno e sull’incantevole isola di Cirella.

Riccardo Cocciante, nato il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam, da padre italiano e madre francese, trasferito con la famiglia a Roma all’età di soli 11 anni, è uno dei musicisti e cantanti italiani più amati a livello internazionale. Ha vissuto tra Italia, America e Francia, oltre a trascorrere alcuni anni a Dublino. Oltre ai suoi grandi successi, con le musiche dello spettacolo Notre Dame De Paris ha ottenuto un successo planetario. L’opera è stata tradotta in 9 lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire 13 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per il concerto di Riccardo Cocciante a Diamante sono disponibili due tipi di biglietto: platea numerata € 77,40 e gradinata € 65,20, più diritti di prevendita. Tutte le informazioni sono reperibili al tel. 0968441888, web www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it.

“Fatti di Musica 2022” partirà il 15 maggio dal Teatro Politeama di Catanzaro con “Fabularium, Magic of Disney Music”, il divertente musical per grandi e piccini della Mat-Entertainment. Subito dopo, dal 26 al 28 maggio, arriverà Notre Dame De Paris a Reggio.

“Finalmente si riparte con un’ altra strepitosa edizione – afferma Ruggero Pegna – Dopo Cocciante, in programma il concerto di Franco126 a Cirella lunedì 8 agosto, quello di Rkomi il 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri, per tornare al Teatro dei Ruderi il 20 agosto con Irama!”.

Come al solito, diversi pure gli abbinamenti di “Fatti di Musica”: da quello alla lotta alle leucemie, alla celebrazione del 50° dei Bronzi di Riace. Al momento sono oltre 5000, infatti, gli studenti di tutta la Calabria che parteciperanno ai matinée di Notre Dame De Paris e, nel pomeriggio, visiteranno il Museo Nazionale di Reggio, nel segno della musica e della cultura.