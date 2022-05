Bicincittà 2022, anche a Messina è possibile una mobilità sostenibile: presenti 5 candidati a sindaco

15 Maggio 2022 13:30

Bicincittà 2022, in bici per le vie di Messina per promuovere una mobilità più green. Presenti anche i 5 candidati a sindaco della città peloritana

La manifestazione “Bicincittà” torna dopo due anni di stop e si trasforma in un grande evento festoso per adulti e bambini. Centinaia i messinesi che questa mattina si sono presentati a Piazza Duomo in sella ad una bici per percorrere le vie del centro di Messina sul mezzo a due ruote e godersi una città diversa, senza auto e senza traffico.

Ai nastri di partenza della manifestazione ciclistica c’erano anche i cinque candidati a sindaco, ai quali il presidente della Uisp Messina, Santino Cannavò, ha consegnato un documento sulla mobilità sostenibile.

“Tra di voi c’è il futuro primo cittadino e auspichiamo che chiunque vinca renda questa città finalmente a misura d’uomo. Mi auguro che questo documento redatto insieme ad altre associazioni diventi per voi un’agenda“, ha detto Cannavò rivolgendosi a Federico Basile, Maurizio Croce, Franco De Domenico, Gino Sturniolo e Salvatore Totaro. Subito dopo la carovana si è messa in moto e ha percorso i due differenti tragitti, uno per i più piccoli e uno per gli adulti, tracciati dagli organizzatori con punto d’arrivo per tutti a Piazza Duomo.

“Il bilancio di Bicincittà 2022 è assolutamente positivo e mi auguro che anche a Messina si possa iniziare a programmare una mobilità dolce, come già avviene in tutta Europa. Il clima è sicuramente dalla nostra parte, ma serve un cambio di mentalità se vogliamo far riappropriare i messinesi del proprio territorio” ha dichiarato il presidente della Uisp Messina al termine della manifestazione.