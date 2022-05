Bicincittà 2022, si pedala anche a Messina: tre candidati a Sindaco in marcia coi cittadini | FOTO

15 Maggio 2022 11:14

In oltre 60 città italiane oggi torna Bicincittà e anche Messina sale in sella. Tantissime famiglie questa mattina hanno sfruttato la splendida giornata di sole che oggi sta baciando lo Stretto. Un evento molto sentito e al quale hanno partecipato in prima fila anche tre candidati a sindaco alle prossime elezioni Comunali: come si può vedere dalla foto proposta a corredo dell’articolo Franco De Domenico, Federico Basile e Gino Sturniolo marciano fianco a fianco in mezzo a tanti bambini e ciclisti. Una manifestazione sportiva in cui i tre avversari politici sorridono e non fanno dibattito, ottima occasione per promuovere un evento che fa del rispetto dell’ambiente e dell’inclusione le basi portanti. Un messaggio che molti messinesi sperano possa essere come buon viatico.