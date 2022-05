Giro d’Italia 2022, il dettaglio costoso sulla bici di Nibali: carenatura del cambio da 800 dollari

7 Maggio 2022 22:34

Un costoso componente tecnologico sulla bici di Vincenzo Nibali: lo “Squalo” si presenta alla crono di Budapest con una carenatura del cambio da 800 dollari

Vincenzo Nibali protagonista nella seconda tappa del Giro d’Italia. Il ciclista siciliano ha disputato una buona prova nella cronometro di Budapest limitando il vantaggio ottenuto da uno strepitoso van der Poel che ha mantenuto la maglia rosa nonostante il successo di Yates.

“Lo Squalo”, pur non essendo un cronoman, si è difeso bene. Il merito, oltre al suo sconfinato talento, va anche dato in minima parte a un costoso e tecnologico dettaglio presente sulla sua bicicletta. Si tratta di una carenatura del cambio che serve a proteggere il deragliatore, ovvero il meccanismo situato nella parte posteriore del cambio, dove si trovano i rapporti più piccoli detti pignoni. Il sistema presenta una carenatura in carbonio aeronautico e costa 800 dollari. Secondo quanto si legge su Cyclingnews, il prodotto è stato creato dalla collaborazione tra la CeramicSpeed (azienda di componentistica) e la Drag27ero (consulenti aerodinamici). Tale protezione ha una parte anteriore smussata e aerodinamica, mentre la parte posteriore è aperta per far passare la catena. Viene impiegata per ottenere qualsiasi guadagno marginale che, in gare come quelle contro il tempo, può fare la differenza.