Monza, il discorso motivazionale di Berlusconi è già storia: “ricordate di fare gol nell’altra parte del campo”

31 Maggio 2022 17:22

Intervistato da Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, Silvio Berlusconi rivela il discorso tattico-motivazionale fatto ai giocatori del Monza prima della sfida decisiva per la promozione contro il Pisa

“Ogni vittoria dà una bella soddisfazione, quella del Monza è stata una grande impresa per una squadra di Serie B che dopo 110 anni è riuscita a raggiungere il traguardo della massima categoria. Sarà una grande festa contro squadre come Milan, Inter, Juventus e Roma“. Con queste parole Silvio Berlusconi, patron del Monza, ha esternato la propria soddisfazione, ai microfoni di “Quarta Repubblica”, per la promozione del club brianzolo in Serie A. Un traguardo storico, raggiunto per la prima volta in 110 anni di storia della squadra, grazie al 3-4 maturato contro il Pisa nella gara di ritorno dei Playoff di Serie B.

Intervistato da Nicola Porro, il Cavaliere ha rivelato le ultime raccomandazioni tattiche date alla squadra prima del delicato match valido per la promozione nel massimo campionato italiano. Un discorso già diventato virale per la sua semplicità e la sua efficacia. “Dovete essere 11 guerrieri, 11 gladiatori che lottano su ogni palla e resistono ad ogni attacco. – ha dichiarato Berlusconi – Dovete ricordarvi che i gol si fanno nell’altra parte del campo, tirando in porta. Non si deve perdere tempo con passaggi inutili nella nostra metà campo come fanno anche squadre come Liverpool o Real Madrid. Si deve sempre lanciare la palla in avanti nella metà campo avversaria dove devono sempre esserci le nostre punte pronte a scattare su ogni lancio, pronti a fare gol tirando rasoterra. Questi avversari sono cattivi ma non dovete avere paura, dovete avere il fuoco negli occhi. Oggi state scrivendo la storia, avete un solo dovere, un solo obbligo, un solo traguardo da raggiungere: dovete vincere“.