5 Maggio 2022 19:16

Bennett: “Putin si è scusato per le parole di Lavrov su Hitler”. Il premier di Israele ha ringraziato il presidente russo

Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del ministro Sergey Lavrov che in un’intervista a Mediaset ha detto che Zelensky ha origini ebraiche “come Hitler”, scatenando l’ira di Israele. A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l’ufficio di Bennett secondo cui il premier ha ringraziato Putin per “aver chiarito il suo pensiero verso il popolo ebraico e la memoria della Shoah”.