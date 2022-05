Serie B, clamoroso a Benevento: il Presidente Vigorito lascia il club “non avendo la volontà di iscriverlo”

28 Maggio 2022 18:43

Il Presidente del Benevento Vigorito lascia il club campano: lo ha appena annunciato attraverso un comunicato ufficiale

Ancora problemi, ancora in Serie B. Non è solo la Reggina a vivere giorni difficili e a rimanere incerta sul futuro (seppur con un recente cauto ottimismo). I dubbi societari, tra carenze economiche, giuridiche e di regolamento, le vivono anche altre piazze, ahinoi tutte del Sud. C’è il Cagliari, fresco di retrocessione, che smentisce l’interesse di un fondo americano il quale poi a sua volta smentisce la società sarda. C’è il Bari, alle prese con la questione multiproprietà dopo la promozione in B. E c’è, clamorosamente, anche il Benevento, che proprio qualche giorno fa ha perso la semifinale playoff contro il Pisa.

Con un comunicato ufficiale, infatti, il Presidente Vigorito annuncia che non sarà più il numero uno del club, anche se alla base in questo caso sembrano non esserci motivi economici o giuridici. “Il presidente Oreste Vigorito – si legge nella nota – comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento Calcio non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato. Nulla potrà cancellare gli anni vissuti, il ricordo e l’affetto ricevuti dalla città e dall’intera provincia ma è arrivato il momento di mettersi da parte lasciando ad altri il compito di tenere in alto il nome del Benevento Calcio”.

Un fulmine a ciel sereno per la società campana, che proprio grazie al patron Vigorito ha vissuto di recente gli anni più importanti della sua storia calcistica, con la prima promozione in A, raggiunta poi due anni dopo. Tutto da decifrare, adesso, il futuro del club, il cui titolo verrà consegnato al Sindaco Mastella. Proprio quest’ultimo, attraverso ottopagine.it, ha spiegato di aver “sentito poco fa il presidente Vigorito al quale ho espresso la mia solidarietà e quella della città di Benevento per il gesto di imbecillità sportiva e di non riconoscenza che ha subito da pochissimi pseudo-tifosi. Il presidente mi ha manifestato la sua amarezza che è anche la mia e della città di Benevento per atteggiamenti ostili non utili a costruire un percorso sereno per il prossimo campionato di serie B. La città di Benevento, attraverso me, chiede però al presidente Vigorito di restare al suo posto, di continuare ad essere il presidente della squadra di calcio che negli ultimi anni tante soddisfazioni ha regalato al popolo beneventano e sannita”.