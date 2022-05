“Mi devo spogliare”: uomo completamente nudo alla stazione, fermato dalla Polizia | VIDEO

20 Maggio 2022 17:40

L’episodio è avvenuto ieri alla stazione di Benevento, necessario l’intervento di diversi poliziotti per fermarlo

Incredibile scena avvenuta ieri in pieno centro a Benevento. Un uomo di 50 anni, che aveva viaggiato a torso nudo a bordo di un treno proveniente da Foggia, è sceso alla Stazione centrale di Benevento e ha iniziato ad urlare ripetutamente la frase “mi devo spogliare”. Prontamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria che, con tutte le precauzioni del caso, hanno cercato di calmare l’uomo e soprattutto di dissuaderlo dalle intenzioni di spogliarsi. Il 50enne divincolatosi dai poliziotti ha raggiunto l’altra uscita della Stazione e si è completamente tolto tutti gli abiti, restando completamente nudo.

Sul posto, successivamente sono intervenute due ambulanze del 118,mentre gli agenti della Polfer hanno cercato invano di coprire l’uomo con una coperta. Mentre il particolare protagonista attirava l’attenzione dei passanti, è intervenuta anche la Polizia Municipale che si è adoperata per limitare l’uomo unitamente ai colleghi della Ferroviaria; intanto il personale sanitario è riuscito a caricare su una barella il 50enne che è stato trasportato in Ospedale per essere sottoposto, con molta probabilità, ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio.