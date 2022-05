Basket: Petrucci, ‘rapporto con Sacchetti si era esaurito, scelta responsabilità mia’

31 Maggio 2022 17:06

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Il rapporto si era esaurito, non aveva più senso andare avanti insieme. Mi prendo la piena responsabilità di questa decisione”. Lo ha detto il presidente della Fip Gianni Petrucci a Sky Sport, dopo la notizia della conclusione anticipata del rapporto con il ct Sacchetti. “Ha ringraziato tutti meno la Federazione, non lo capisco ma forse è giusto così. Ci siamo lasciati con un abbraccio, magari freddo, ma civilmente”, ha proseguito il numero uno della Fip. “Non me la sentivo di andare avanti con lui e tanto vale tagliare subito. Forse sbaglio io, ma sono così, ai posteri l’ardua sentenza. Mi dispiace per come si è concluso il rapporto, certamente la responsabilità è mia. Sono un decisionista, sono fatto così. La decisione l’ho presa da solo, sono sereno e convinto di aver fatto bene. I motivi? Non è mai una divergenza su questioni tecniche, proprio non condividevamo il lavoro, ma lui è una bravissima persona”, ha proseguito Petrucci che ora si prenderà un po’ di tempo per il successore che probabilmente è però stato già individuato in Gianmarco Pozzecco. “L’idea ce l’abbiamo e lo diremo entro una settimana. Poz? Non dirò il nome con un sorriso”.