19 Maggio 2022 16:03

Morti 5 membri dell’equipaggio del rimorchiatore ‘Franco P’, affondato ieri a circa 52 miglia dal porto di Bari

Una vera e propria tragedia. E’ questo, purtroppo, il risultato dell’affondamento del rimorchiatore ‘Franco P’, sprofondato ieri a Bari, in tarda serata, a circa 52 miglia dal porto della città pugliese: sono morti i 5 membri dell’equipaggio, tra cui 4 italiani e un tunisino, dispersi in mare. Sopravvissuto solo il comandante, tratto in salvo nella notte dalla motonave croata Split, accorso dopo l’allarme lanciato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera.