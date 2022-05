Barcellona Pozzo di Gotto, deteneva arma clandestina in casa: arrestato 43enne

7 Maggio 2022 12:49

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 43enne barcellonese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina e munizionamento. Nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di armi, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, avendo fondati motivi di ritenere che lo stesso potesse detenere illegalmente armi o munizioni. L’ipotesi investigativa dei Carabinieri si è dimostrata fondata e, nel corso della perquisizione, abilmente occultate dietro ad un’intercapedine in cucina, sono state rinvenute una pistola calibro 7,65, marca Beretta, con matricola abrasa e caricatore inserito nonché 36 cartucce dello stesso calibro.

L’arma ed il relativo munizionamento sono state sottoposte a sequestro ed inviate ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli esami tecnici balistici al fine di accertate se la pistola sia stata utilizzata per commettere fatti delittuosi. L’uomo, sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo per la detenzione di armi, è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

Al temine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato. I Carabinieri hanno altresì avviato indagini finalizzate ad accertare la provenienza dell’arma e delle munizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.