Bandiere Blu, la Metrocity: “Mare risorsa inestimabile, il nostro territorio ricco di eccellenze da valorizzare”

11 Maggio 2022 09:55

Reggio Calabria, la soddisfazione di Palazzo Alvaro per i tre centri insigniti del prestigioso riconoscimento, frutto della buona programmazione e del lavoro sinergico sviluppato dal territorio

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria si conferma un’eccellenza dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, conquistando tre ben bandiere blu delle 17 presenti in Calabria, aggiungendo, alle ormai consolidate posizioni di Roccella e Siderno, anche la new entry di Caulonia, una nuova gemma del forziere di risorse legate al mare che il nostro territorio può offrire e che vanno rilanciate nell’ottica del turismo sostenibile”. E’ quanto affermano in una nota congiunta il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il delegato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica Salvatore Fuda.

“L’incremento delle bandiere blu sul nostro territorio è un ulteriore segnale delle straordinarie potenzialità del comprensorio metropolitano – prosegue la nota – un territorio ampio, eterogeneo, in grado di proporre un’enorme varietà dal punto di vista ambientale e naturalistico, caratteristica sempre più apprezzata e ricercata soprattutto in chiave turistica. Un plauso da parte della Città Metropolitana va certamente alle Amministrazioni dei Comuni insigniti anche quest’anno del prestigioso riconoscimento, segno di un lavoro di programmazione sinergica, in tema di servizi e sostenibilità, che costituiscono i parametri principali alla base del successo ottenuto”.

“Una crescita, quella che si registra sul nostro territorio, riconosciuta anche dalla emergente attenzione del circuito mediatico nei confronti delle sue eccellenze più in vista. Non sarà sfuggito nelle ultime ore lo straordinario endorsement a mezzo social della star internazionale Lorenzo Jovanotti, strabiliato dalla bellezza di Scilla e Chianalea ed impegnato in questi giorni nelle registrazioni di un videoclip nel borgo di Gerace, al quale seguirà, quest’estate, la seconda edizione del JovaBeach Party proprio a Roccella Jonica. Un ulteriore segno positivo, in vista dell’apertura della stagione estiva, che la Città Metropolitana vuole affrontare al meglio, in particolare in questo anno che per il nostro territorio rappresenta una vetrina importante con il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, con celebrazioni che abbracceranno non solo la città capoluogo, ma anche i centri turistici più importanti del territorio”, concludono.