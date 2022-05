Bandiere Blu 2022, Sicilia e Calabria in festa: “new entry” Furci Siculo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto | FOTO

10 Maggio 2022 11:28

Reggio Calabria e Messina esultano per l’inserimento di Caulonia e Furci Siculo all’interno delle località classificate “Bandiera Blu”: l’elenco in Calabria, Sicilia e di tutta Italia

Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno sono stati premiati con la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, e protagoniste ovviamente ci sono anche località della Calabria e della Sicilia. Da sottolineare che per il 2022 ci sono due importanti “new entry”: si tratta di Caulonia (Reggio Calabria) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca, è un importante incentivo al turismo balneare perché è testimonianza della pulizia delle acque e della presenza di servizi ottimali. In particolare, i criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono: assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Tra le novità della 36esima edizione, l’inserimento di un nuovo importante parametro tra gli oltre 30 criteri di valutazione. Si tratta dell’impegno sociale e dell’inclusività, rispetto ai quali, per stimolare i comuni, è stata coinvolta la Fondazione Dynamo Camp, una delle più importanti realtà italiane, attiva dal 2006, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, ai fratelli sani e alle loro famiglie.

Bandiere Blu, le spiagge in Sicilia: Messina esulta con Furci Siculo

In Sicilia hanno ottenuto il riconoscimento: Roccalumera, Alì Terme, Lungomare Santa Teresa di Riva, Spiaggia Lampare a Tusa, Acquacalda a Lipari, Furci Siculo (new entry) tutte in provincia di Messina, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo, il primo tratto di Ciriga a Ispica, Marina di Ragusa nel Ragusano e, infine, il Lido Fiori Bertolino di Menfi, in provincia di Agrigento. Tra gli 82 approdi turistici italiani premiati si distingue in Sicilia Capo d’Orlando.

Fa festa il Comune di Furci Siculo che ha conquistato il vessillo alla prima candidatura: “siamo molto contenti per questo risultato ottenuto grazie al duro lavoro dell’amministrazione comunale, della scuola e dell’intera comunità furcese – dice il sindaco Matteo Francilia – . Prima di candidarci abbiamo terminato le opere di consolidamento del lungomare e abbiamo implementato la raccolta differenziata. Il prossimo obiettivo è coinvolgere anche gli altri comuni costieri in modo che l’intera riviera jonica diventi blu, per allargare l’offerta turistica e intercettare maggiormente il mercato internazionale”.

Bandiere Blu, quali spiagge premiate in Calabria: a Reggio conferme Roccella e Siderno

In Calabria hanno ottenuto il riconoscimento: Diamante, Paria a Mare, Roseto Capo Spulico, la spiaggia di Arcomagno a San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Tortora, Trebisacce e Villa Piana in provincia di Cosenza, Sellia Marina e Soverato a Catanzaro, Cirò Marina, Isola di Capo Rizzuto a Crotone, Caulonia, Roccella Jonica e Siderno a Reggio Calabria, Tropea a Vibo Valentia.

“Oggi possiamo ufficializzare finalmente una notizia che sapevamo già da un po’ di tempo: anche quest’anno Siderno conferma la sua bandiera blu. Un risultato importante per la nostra cittadina e per l’intera Locride, che si aggiudica la conferma di Roccella e la new entry Caulonia, alla quale facciamo le congratulazioni e il benvenuto. Questo però non deve essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza: adesso istituzioni, cittadini, commercianti e operatori turistici devono stringersi insieme per accogliere al meglio i turisti e i visitatori che arriveranno. Siamo pronti a fare la nostra parte ed a metterci il vestito buono e i nostri sorrisi migliori per chi sceglierà le nostre spiagge e i nostri borghi: vi aspettiamo a Siderno, bandiera blu 2022!”, ha commentato Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno.

Mare: Bandiere Blu, quest’anno 14 nuovi ingressi in Italia

Le 14 new entry tra le Bandiere Blu 2022 fra i Comuni sono: Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.

La Liguria conferma 32 località. Seguono con 18 Bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche. La Sardegna raggiunge 15 località, l’Abruzzo sale a 14, la Sicilia a 11. Il Lazio scende a 10, rimangono invariate le 10 Bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna vede premiate 9 località, sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte sale a 3 Bandiere, il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, come la Lombardia. Le Bandiere sui laghi salgono a 17, con un nuovo ingresso (Cannobio, sul Lago Maggiore in Piemonte).

Cosa è la Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987 nell’ Anno europeo dell’Ambiente e che viene assegnato ogni anno in 73 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei. Bandiera Blu è un eco-label volontario per la certificazione di qualità ambientale delle località turistiche balneari. L’obiettivo principale del programma è promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’ attenzione e la cura per l’ambiente.

Ai fini della valutazione, la qualità delle acque di balneazione e considerata un criterio imperativo, solo le località le cui acque sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura. Tra gli altri criteri presi in esame si trovano anche: la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza ed i servizi in spiaggia.