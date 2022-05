A Reggio Calabria aspettano che qualcuno si faccia male

9 Maggio 2022 13:41

Una bambina è caduta all’interno della buca in Piazza Duomo segnalata tramite StrettoWeb, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze

Tramite queste pagine abbiamo accolto la segnalazione dei cittadini di Reggio Calabria che annunciavano il pericolo della presenza di una grossa buca su un marciapiede del Corso Garibaldi, precisamente in Piazza Duomo. Con riferimento alla notizia relativa all’oggetto Ancora Italia per la Sovranità Democratica, Sezione Athena Promachos, ha comunicato che “nella stessa giornata di pubblicazione dell’articolo, intorno alle ore 13:45 una bambina di circa 9 anni è sprofondata all’interno della suddetta buca, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Con la speranza che il monito serva all’amministrazione per ripristinare le problematiche numerose che interessano ormai l’intera città”. Il problema sussiste ormai da circa tre settimane e il ripristino della pavimentazione non è ancora stato effettuato, i residenti hanno provveduto a segnalare il rischio otturando il fosso con un cartone molto spesso.