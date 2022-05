Palermo, scene da film: lampione cade in strada, auto lo travolge e passante finisce a terra | VIDEO

17 Maggio 2022 17:28

E’ successo tutto in poco tempo, a Palermo, più precisamente a Terrasini: le immagini

Scene da film. A ben guardare il video, infatti, sembrerebbe tutto preparato, nella sequenza delle immagini e nell’audio di sottofondo. In realtà, però, è tutto vero, così come le conseguenze, per fortuna non gravi. E’ successo tutto in poco tempo, a Palermo, più precisamente a Terrasini. Un lampione è caduto in strada, senza arrecare alcun danno ma intralciando la carreggiata, e una signora lo ha preso in pieno con la propria auto, travolgendolo. Il palo si è mosso, dopo essere stato colpito dalla macchina, colpendo a sua volta alle gambe un anziano che si trovava nei pareggi e che è finito a terra dolorante. La scena è stata filmata per caso da una passante e il video è diventato in poco tempo virale. Eccolo di seguito.