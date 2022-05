L’Asd Copacabana di Reggio Calabria domina il Campionato Italiano di Danza Sportiva e ora vola all’Europeo in Macedonia

31 Maggio 2022 13:28

Reggio Calabria si tinge del tricolore italiano: le Atlete Reggine Assumma, Megale e Pennestrí dominano il Campionato Italiano e Assoluto di Categoria nelle Danze Accademiche al Palafiera di Marina di Carrara e ora si confronteranno con le migliori d’Europa in Macedonia

Dal 26 al 30 Maggio, presso il Carrara Fiere di Marina di Carrara si sono tenuti i Campionati Italiani e Assoluti di categoria della Federazione Italiana Danza Sportiva per le Danze Accademiche. Dalle danze Standard e latine alle danze orientali, passando per le danze accademiche con i soli, i duo e i gruppi, gli atleti italiani si sono ritrovati a competere in giornate all’insegna della ripartenza sportiva e morale. In questo scenario ricco di emozioni si è contraddistinta la scuola di Danza “ASD COPACABANA” di Reggio Calabria dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato, coadiuvati dal tecnico Elisa Agostino per la classe C, che ha dominato il Campionato nelle finali nazionali.

“Essere l’unica scuola reggina presente ai Campionati Italiani e Assoluti con le Danze Accademiche, e aver raggiunto i vertici della Danza Sportiva, non è altro che l’ennesima conferma del percorso artistico e agonistico delle nostre atlete che arricchisce ulteriormente la nostra plurimedagliata scuola. Uno sprono a fare sempre meglio, in particolare dopo la difficile ripartenza post pandemica – ha affermato il presidente e Maestro Alessandro Mitidieri – Adesso andremo a confrontarci in Europa con i migliori Atleti emergenti dal 8 all’11 di settembre a Skopje in Macedonia del Nord e al Mondiale che si svolgerà dal 28 novembre al 4 dicembre a Sharm El-Sheikh in Egitto”. Ecco il Medagliere dell’ASD COPACABANA al Campionato Italiano e Assoluto di Categoria:

SOFIA SPATARO 9°POSTO JAZZ DANCE 8/12 C

11°POSTO JAZZ DANCE 8/12 C CRISTEL GRECO e SOFIA SPATARO MEDAGLIA DI BRONZO DUO JAZZ DANCE 8/12 C

6°POSTO JAZZ DANCE 8/12 B SERENA PENNESTRI ‘ MEDAGLIA D’ARGENTO JAZZ DANCE 8/12 A

5° POSTO JAZZ DANCE 15/16 CLASSE A NOEMI MEGALE E GRETA MINNITI 4°POSTO DUO JAZZ OVER 17 CLASSE A

CAMPIONESSA ITALIANA JAZZ DANCE OVER 17 CLASSE A FRANCESCA ASSUMMA MEDAGLIA DI BRONZO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE B

6° POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE A FRANCESCA ASSUMMA E SERENA PENNESTRI’ MEDAGLIA DI BRONZO DUO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE A

Si ricordano inoltre altri importanti risultati con le atlete: