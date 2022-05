Arghillà, ennesimo incendio di rifiuti: “situazioni insostenibile” | FOTO

21 Maggio 2022 11:05

Il rammarico dei cittadini si è trasformato in rabbia: “amministrazione comunale assente per porre rimedio a questa situazione divenuta ormai drammatica”

Ennesimo incendio della spazzatura è avvenuto questa mattina presto ad Arghillà, zona nord di Reggio Calabria. Intorno alle 4.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, hanno lavorato per circa un’ora prima di riportare la situazione alla normalità. La cappa di fumo e l’aria irrespirabile hanno messo in difficoltà i residenti che alzano la voce: “l’amministrazione comunale assente per porre rimedio a questa situazione divenuta ormai drammatica”. Insomma, una problematica che non è stata risolta nemmeno con il ritorno ai cassonetti stradali in alcuni quartieri della città. Ed a pagare sono sempre i cittadini onesti.