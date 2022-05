17 Maggio 2022 18:00

L’appello degli Idonei Oss di Vibo Valentia al presidente Occhiuto: “vogliamo solo lavorare, attendiamo risposte”

“E’ di dominio pubblico lo scorrimento di questa graduatoria. E’ più di un anno che cerchiamo di fare leva con la politica e i dirigenti di turno a far si che chi ha superato un concorso o meglio ancora con questo stato attuale della sanità Calabrese messo ancor più in ginocchio dalla pandemia durata ben 2 anni si procedesse con l’ assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato”. E’ quanto affermani gli Idonei Oss di Vibo Valentia. “Qualche mese addietro il Commissario alla Sanità Calabrese nonché presidente della regione Occhiuto ha fatto visita ai vari presidi di tutta la regione riscontrando molteplici criticità, specialmente nella carenza ormai cronica di personale, si è espresso chiaramente dando mandato ai vari commissari e direttori di attingere dalle graduatorie esistenti, il fabbisogno per operatori socio sanitari non è da meno pensando che con 5 province partendo da Cosenza e arrivando su Reggio Calabria tra Asp e Ao aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere il numero è alto e considerevole, precisando che la graduatoria di Vibo Valentia è la più vecchia cronologicamente parlando essendo stata deliberata il 5 settembre 2019.Una parte è già attiva lavorando in diversi nosocomi altri però attendono con ansia una convocazione a tempo indeterminato, non vorremmo mai passare in secondo piano dato che ognuno di noi in qualche modo ha lavorato in quest’ ultimo periodo per il quale è stato sottoposto a uno stress psicofisico che non ha precedenti, la volontà ferma è solo una, sarà retorica ma di primaria importanza, chi lavora fuori regione ancor peggio. Ora la politica non ci deve deludere dato che la Sanità è Priorità assoluta. Vogliamo rientrare dai propri cari, poter dire vale la pena lottare per qualcosa di buono, bisogna invertire tendenza le condizioni ci sono e le potenzialità pure, ora serve attuarle. Noi che siamo parte integrante di un progetto di rilancio che e’ proprio la sanità pubblica attendiamo fiduciosi di essere una realtà imminente e non la solita cattedrale nel deserto”, conclude la nota.