Basket in Carrozzina, Antonio Cugliandro (Reggio Calabria BIC) è il nuovo coach della Nazionale bulgara | VIDEO

12 Maggio 2022 19:12

Un altro incarico di rilievo, per un altro reggino. Reggio fa parlare di sé anche in positivo e lo fa nello sport. Antonio Cugliandro, guida della Reggio Calabria BIC, da qualche giorno è diventato infatti Coach della Nazionale bulgara. Presente all’incontro odierno all’Università Dante Alighieri, dal titolo “Lo sport nel panorama reggino, una visione sul futuro”, ha parlato dei problemi e delle difficoltà infrastrutturali per questo sport nel territorio dello Stretto ma anche del grande orgoglio nel rappresentare non solo Reggio in Serie A, non solo la Calabria, ma l’intero Sud.