Annullo filatelico per la tappa del Giro d’Italia a Diamante

11 Maggio 2022 09:34

Poste Italiane ha attivato per il prossimo 13 maggio, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Diamante in rosa saluta i ciclisti in partenza – 13.05.2022 – 87023 Diamante (Cs)”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand che verrà allestito su Corso Vittorio Emanuele a Diamante, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

L’annullo postale è stato richiesto dall’associazione “Sanità e Vita Onlus”, in collaborazione con il Comune di Diamante (Cs), in occasione della partenza della 7^ tappa del Giro d’Italia di Ciclismo 2022. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Castrovillari, piazza Dante Alighieri, 1 – 87012 Castrovillari (Cs) (tel. 0981-232749).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.