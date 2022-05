Andrea e Federica, l’amore scoccato tra i pompieri e quel “Sì” che unisce Calabria e Sicilia | FOTO

17 Maggio 2022 13:42

La storia di due giovani sposi, lei Siciliana e lui Calabrese, uniti dall’amore per i Vigili del Fuoco: sabato hanno coronato il loro sogno d’amore

Due giovani di Reggio Calabria e Piazza Armerina sabato scorso hanno coronato il sogno della loro vita, sposandosi nel bellissimo scenario del Castello Tafuri di Portopalo di Capo Passero. La particolarità delle loro nozze che hanno conquistato la nostra attenzione è legata alla condivisione degli sposi di un nobile impegno comune: il reggino Andrea e la piazzese Federica, infatti, sono entrambi Vigili del Fuoco e oltre a quello reciproco tra di loro, condividono anche l’amore per la divisa che indossano. Entrambi, infatti, prestano servizio nel comando dei Vigili del Fuoco di Varese e oggi sono orgogliosi di aver unito, ancora una volta, la Calabria e la Sicilia senza il famoso Ponte sullo Stretto, ma con un legame affettivo particolarmente forte. Il fatidico “Sì” è stato pronunciato davanti al comandante dei vigili del fuoco di Siracusa che ha onorato gli sposi con la celebrazione di una cerimonia che li ha emozionati per la particolare dolcezza. E anche le foto delle nozze immortalano gli sposi non solo con gli abiti matrimoniali, ma anche con la divisa di servizio tra i mezzi che adoperano quotidianamente per le più svariate attività al servizio dei cittadini.

Ad Andrea e Federica i più sentiti auguri anche da parte della Redazione di StrettoWeb!