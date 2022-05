27 Maggio 2022 10:06

Ancora Italia, nasce la sezione di Pellaro: “aggreghiamo le forze anche nella cittadina a sud della città”

“Dopo il Rinascimento fu fondata un’accademia nota con il nome di Arcadia, i cui membri erano uniti dal comune atteggiamento anti-barocco e dalla predisposizione al razionalismo. Fu l’ Accademia Arcadia a dare nuovo respiro alla poesia europea e italiana; fu luogo di incontro di filosofi, storici, scienziati. In quel periodo di fermento culturale, le donne furono vere e proprie protagoniste”. E’ quanto scrive in una nota Annalisa Barreca, presidente Sezione Ancora Italia di Pellaro. “Stesso nome di una regione della Grecia, nella penisola del Peloponneso, Arcadia è stata elevata -nel corso della storia della letteratura- a topos letterario, in quanto percepita come un mondo idilliaco. ARCADIA è anche un luogo carico di significati metaforici, un luogo di riparo, un luogo della civiltà contrapposta alle barbarie, una regione dello spirito nella quale i partecipanti trovarono rifugio e serenità, sottraendosi alle falsità, ai compromessi e alle angustie del vivere quotidiano. Allo stesso modo oggi è più che mai necessaria una rinascita culturale che punti al sapere, all’acquisizione di conoscenza ed alla ristrutturazione del pensiero purtroppo attualmente orientato ad un’unica via, pilotato da forze che mirano ad una forma globale e standardizzata che non tiene conto e non rispetta la storia dei luoghi e delle genti, la loro cultura, le loro tradizioni, i loro valori e quindi la loro dignità. Serve quindi ridare fiducia a quegli strumenti politici che sono imprescindibili per ridare lustro ad una società che deve essere in grado di difendere una propria forma identitaria che ridia bellezza, coraggio ed una visione sacra alla vita. Poste queste nobili premesse, l’unione delle forze nel piccolo contesto cittadino di Pellaro, avrà come obiettivo quello di lavorare per costruire – nel suo piccolo- un ambiente più a misura di cittadino, dove anche la sua voce viene ascoltata; e dove si lavora per costruire un’ esistenza qualitativa più che una sopravvivenza quantitativa, con dedizione e disciplina, con amore e rispetto per il proprio territorio, con sacrificio ed orgoglio di appartenenza”, conclude la nota.