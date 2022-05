 Amministrative, Giammanco: “buona amministrazione migliore risposta, non accettiamo lezioni di morale”

28 Maggio 2022 13:14

“La Sinistra non si vuole misurare sulle idee, sui programmi, non vuole entrare nel merito delle questioni e agita sempre la questione morale come arma di distrazione di massa”, ha affermato il Vicepresidente di Forza Italia in Senato durante la presentazione dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo

“La buona amministrazione è la migliore risposta che Roberto Lagalla potrà dare alle polemiche pretestuose e inutili di questi giorni. Noi sappiamo da che parte stiamo e non accettiamo lezione di morale da nessuno”. Si è espressa così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia, intervento a Palermo nel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale. “Mi sembra di rivedere un film già visto. La Sinistra non si vuole misurare sulle idee, sui programmi, non vuole entrare nel merito delle questioni e agita sempre la questione morale come arma di distrazione di massa. I moralisti della Sinistra sono un disco rotto. Noi risponderemo coi fatti alla loro sterile retorica”, ha proseguito.

“Le leggi dei governi Berlusconi per abbattere il cancro della mafia parlano chiaro, sono state le più severe che la storia della seconda Repubblica ricordi. Abbiamo reso stabile il regime del 41 bis per i mafiosi e i risultati delle nostre politiche di quegli anni, in termini di arresti di pericolosi latitanti e di diminuzione della criminalità organizzata, confermano il nostro impegno”, ha concluso Giammanco.