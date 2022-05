Amministrative: Gasparri, ‘FI decisiva con i suoi candidati sul territorio’

29 Maggio 2022 17:44

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Forza Italia può fare la differenza sul territorio e nelle prospettive future del centrodestra”. Lo ha affermato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale settore Enti locali di Forza Italia, partecipando ad una serie di incontri elettorali nella provincia di Roma, a Cerveteri, Ladispoli, Grottaferrata e Guidonia e a Viterbo.

‘In molti di questi comuni possiamo cogliere degli importanti successi grazie all’apporto di Forza Italia, le sue liste e i sui candidati. Dobbiamo ricordare che nessun risultato è mai acquisito. Per poter essere in grado di vincere le prossime elezioni politiche bisogna rafforzare la nostra presenza sul territorio, comune per comune. Fronteggiando le politiche clientelari che le sinistre stanno attuando anche nel Lazio, con uno spregiudicato uso del potere”, ha aggiunto Gasparri.

“Ci sono esponenti del mondo zingarettiano che ignorano l’uso del congiuntivo, come un piccolo boss della Tuscia, ma che assoldano dipendenti delle Asl ed altre persone collegate al potere territoriale per infoltire le proprie liste elettorali -ha proseguito Gasparri-. A questo uso vetusto e logoro del potere dobbiamo contrapporre un nuovo progetto, per la crescita delle comunità locali. A Ladispoli ad esempio il centrodestra ha dato un esempio di concretezza, realizzando strutture nuove per lo sport e per la sicurezza dei cittadini. Forza Italia c’è e sarà decisiva nel turno elettorale del 12 e 26 di giugno”.